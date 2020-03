Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu te pricepi la gatit, nu inseamna ca nu poți urma o dieta echilibrata. Nutriționiștii susțin ca este important sa incluzi in alimentația ta zilnica fructe și legume, așa ca iata cateva trucuri pe care le poți pune in practica pentru a manca sanatos, fara sa petreci prea mult timp in bucatarie.…

- Celebrul jurnalist, scriitor și realizator de televiziune Radu Anton Roman (19.08.1948 – 29.08.2005) a cochetat și cu domeniul gastronomic in scurta sa viața de 57 de ani. In 1998, a publicat una dintre cele mai importante lucrari ale gastronomiei romanești “Bucate, vinuri și obiceiuri romanești” (Editura…

- O paine gustoasa, fara E-uri, poate preparata in casa de fiecare gospodina. Daca folosim faina de secara, preparatul va fi mai sanatos. Reteta painii de secara o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti".

- Un nou studiu confirma faptul ca emisiunile de gatit pot avea un impact pozitiv asupra alimentației celor mici, conform CNN, preluat de Hotnews. Studiul in cauza a fost publicat in Jurnalul de Comportament și Educație Nutriționala și arata faptul cei mici care urmaresc emisiuni de gatit sanatos sunt…

- Radu Anton Roman, regretatul gastronom, le invata pe gospodine cum sa pregateasca papanasi deliciosi, asa cum pregateau femeile de la tara, pe vremuri, in Muntenia. Pentru un desert perfect trebuie respectati intocmai pasii gatirii si ingredientele.

- Ciorba de burta, preparat delicios, poate fi gatit si in casa. Iese gustoasa si reprezinta un tratament natural pentru mahmureala de dupa sarbatori. Reteta mancarii gustoase o regasim in cartea regratatului jurnalist Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Pui Cacciatora pui vanatoresc este o mancare simpla si delicioasa din bucataria italiana. Denumirea italiana este Pollo alla cacciatora, daca ajungeti in Italia si vedeti in meniul restaurantelor acest preparat, neaparat sa il comandati.Puiul cacciatora este o mancare taraneasca italiana. Umbria, Marche…

- Preparat traditional, piftia nu lipseste de pe nicio masa de sarbatori. O reteta delicioasa regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti". Astfel, gospodinele sunt invatate cum sa prepare o piftie perfecta, dar si cat usturoi sa adauge pentru a…