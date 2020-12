Stiri pe aceeasi tema

- PSD s-a clasat pe primul loc in judetul Olt, obtinand 58,1% din voturi la Senat si 57,2% din voturi la Camera Deputatilor, urmat pe locul al doilea, la mare distanța, de PNL, cu aproape 19,89% din voturi la Senat si 19,91% din voturi la Camera Deputatilor, potrivit rezultatelor provizorii de pe site-ul…

- PREZENTARE… Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) are pentru prima data liste electorale pentru Parlamentul Romaniei. A fost infiintat in septembrie 2019 de George Simion, cunoscut militant pentru unirea Basarabiei cu Romania. Acum, AUR ar putea intra in Parlament cu toate ca, inaintea acestor…

- Maia Sandu, candidata partidului pro-european Acțiune și Solidaritate, va fi prima femeie președinte a Republicii Moldova. Rezultatele anuntate de Comisia Electorala Centrala o dau caștigatoare a scrutinului de la Chișinau cu un avans de peste zece procente in fața președintelui in funcție, Igor Dodon,…

- La ora Romaniei 06:30, Donald Trump continua sa conduca in cursa din statele Pennsylvania, Georgia si Carolina de Nord, iar Joe Biden, in Nevada si Arizona. In Pennsylvania (20 electori), Trump are un avantaj de 24.484 de voturi, in scadere cu 1.835 de voturi, in Georgia (16 electori), de 1.805 voturi,…

- Candidata PAS in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, Maia Sandu, a invins categoric si la sectiile de votare din afara tarii, acolo unde a obtinut 70% din voturi, in urma procesarii a 98,5% din voturi. Astfel pentru Maia Sandu si-au dat votul nu mai putin de 103.800 de cetateni stabiliti in strainatate.

- Dupa numararea a 96,95% din voturi, candidatul independent Nicușor Dan a obținut 42,76% in timp ce actualul edil, Gabriela Firea, candidat PSD, a primit 37,98%, potrivit rezultatelor centralizate pana la 20:00 de Biroul Central Electoral. Pe locul al treilea se afla Traian Basescu, candidatul PMP, cu…

- Rezultate alegeri locale 2020. Dan Tudorache (PSD) anunta ca are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR) la Primaria Sectorului 1. Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, sustine ca pe numaratoarea paralela a PSD are mai multe voturi decat Clotilde Armand (USR). „Breaking news! Dupa terminarea numaratorii…

- Dupa numararea a 94.48% din cele 99.476 voturi inregistrate (prezenta de 38.08%), pe primul loc in cursa pentru Primaria Constantei se afla candidatul PNL Vergil Chitac, cu 28,43 % din voturi. Candidatul USR PLUS Stelian Ion a obsinut un scor de 24.25%. Social democratul Decebal Fagadau…