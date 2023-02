Stiri pe aceeasi tema

- Noul Sistem de Scufundare Simulata LH 300, care a intrat in dotarea Centrului de Scafandri la finele anului 2022, isi incepe oficial activitatea, odata cu debutul Cursului de scafandru lucrator subacvatic.Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane, planificat pe durata a 12 saptamani, in perioada…

- In contextul razboiului care afecteaza Europa, cursa pentru functia de viitor secretar general al NATO a inceput. Jens Stoltenberg a oferit constanta in condițiile in care tarile occidentale se grabeau sa ajute Ucraina sa respinga trupele invadatoare ruse.

- Festivalul UNTOLD 2022 a fost votat in top 10 cele mai mari festivaluri ale lumii in clasamentul realizat de DJ Mag, cea mai mare publicație din industria muzicii electronice la nivel global. Dupa o pauza de trei ani, revista britanica a publicat primul top al celor mai mari 100 de festivaluri ale lumii.…

- Prin serviciile oferite de cele 2 Case de tip familial DGASPC Constanta doreste sa creeze un mediu propice de ingrijire si asistenta, un mediu cat mai apropiat de cel de tip familial care in functie de nevoile fiecaruia, sa le permita sa dobandeasca un nivel corespunzator de independenta pentru o integrare…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat marti ca preconizeaza ca tara sa ”se va stradui sa recalibreze” relatiile dintre China si SUA in 2023, in timp ce ”va intensifica increderea si cooperarea” cu Rusia anul viitor, transmite EFE. Cu ocazia unui simpozion online desfasurat in ultima saptamana…

- Romania doreste sa invete din experienta managerilor sud-coreeni, astfel incat portul Constanta sa devina un hub pentru comertul dintre Europa si Asia, a declarat, joi, dupa o intalnire cu reprezentantii portului Busan, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Fii la curent cu cele mai…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, arata cu degetul catre liderii Schengen, inca din 2015, atunci cand ii numea ipocriți și corupți. „Astazi vedem ca toți demagogii spațiului Schengen și ai curațeniei și forței statelor din spațiul Schengen constanta ca instituția s-a prabușit pur și simplu.…

- ”Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV da startul celor mai importante lucrari de constructie din istoria sa. Obiectivul de investitie „Corp invatamant – cazare si bazin de antrenamente” reprezinta un campus in suprafata de 5.063 mp, iar obiectivul…