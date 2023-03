Stiri pe aceeasi tema

- Disponibil pana acum doar in versiunea dev, chatbot-ul Bing poate fi acum folosit in versiunea finala a browser-ului Edge, unde are dedicata o bara laterala. In cea mai noua versiune a browser-ului Edge, bara laterala care faciliteaza accesul la chatbot-ul Bing poate fi deschisa apasand noul buton Bing,…

- ”ChatGPT va fi in toate”, a declarat vicepresedintele GM Scott Miller intr-un interviu de saptamana trecuta. Chatbot-ul ar putea fi folosit pentru a accesa informatii despre modul de utilizare a caracteristicilor vehiculului ,care se gasesc in mod normal intr-un manual al proprietarului, functii de…

- In SUA, primii useri care au testat Bing Chat, chatbot-ul de test prezentat de Microsoft, au ramas uimiți de faptul ca nu este reținut și „precaut” precum ChatGPT. Oamenii au postat online discuțiile cu noul chatbot și in unele au fost certați de chatbot, in altele au fost contraziși de multe ori și…

- ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum poate duce uneori la ceva ce numim halucinatii. Acest lucru se exprima in asa fel incat o masina sa ofere un raspuns convingator, dar complet inventat”, a declarat Prabhakar Raghavan, vicepresedinte senior la Google si seful Google Search,…

- Microsoft nu este singura companie care se grabeste sa integreze modelul lingvistic GPT in propriile produse. Acesta va putea fi accesat rapid si din browser-ul Opera. Kunlun Tech a anuntat ca va integra ChatGPT in Opera si ca, in curand, acesta va fi parte componenta a browser-ului, insa nu a oferit…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…

- Dupa ce Amazon a anunțat ca va concedia 18.000 de angajați, a venit randul Microsoft sa renunțe la 10.000 de angajați proprii. Masura este vazuta ca fiind necesara in condițiile in care clienții sai de cloud computing reduc cheltuielile, iar Microsoft se pregatește de o potențiala recesiune. Concedierea…