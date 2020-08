Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis cea de-a IV-a ediție a Targului de produse tradiționale, meșteșugarești și artizanale „Produs de Oaș și Maramureș”. „Astazi, mai mult decat oricand, trebuie sa susținem producatorii, meșteșugarii și artizanii locali și sa aducem produsele lor mai aproape de consumatori. Targul va reuni zilnic…

- Țeapa anului pe litoralul romanesc, in plina pandemie, acolo unde unii romani par sa fie dispuși la orice ca sa faca bani rapid și fara munca. Polițiștii fac cercetari pentru evaziune fiscala și inșelaciune in urma unui control facut la o firma din Eforie Nord, care le promitea turiștilor, in schimbul…

- Pandemia coronavirusului i-a determinat pe artiștii de pe tot globul sa gaseasca modalitați noi și inventive de a-și expune și vinde lucrarile. In efortul de a-i ajuta, capitala lituaniana Vilnius a oferit 100 de panouri in aer liber pentru a expune lucrari destinate vanzarii pentru 100 de artiști lituanieni,…

- Partidul Pro Moldova condus de Andrian Candu a organizat o adunare cu membrii formațiunii la o pensiune din Lalova, Rezina. La eveniment au participat peste 50 persoane, ceea ce este interzis pe timp de pandemie. Un cititor al site-ului a expediat imagini video de la fața locului și ne-a oferit informații.…

- In plina pandemie, un Centru de agrement din Capitala a decis sa-și deschida ușile pentru clienții fideli.In cadrul masurilor intreprinse de catre polițiști, in interiorul Centrului de agrement au fost depistate mai multe persoane care erau clienți fideli și anunțau agentul

- Autoritatile ruse au deschis o ancheta dupa publicarea unor inregistrari video care surprind zeci de persoane dansand, ascultand muzica si discutand pe o strada la Novosibirsk, in Siberia, in pofida izolarii impuse in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza AFP.Imaginile, publicate pe…

- Aproximativ 130 de persoane participa la un protest in centrul Capitalei, in PMAN. Acțiunea, inițiata de cițiva combatanți, a primit și sprijinul unor politicieni de opoziție, dar care așa și nu s-au prezentat la protest. Aceștea au preferat sa se limiteze la indemnuri pe rețelele sociale. Protestatarii…

- In plina pandemie, dar și in timpul programului de munca, angajații Primariei Puiești au uitat de reguli și și-au sarbatorit una din colege cu o mica petrecere, chiar in Sala de Ședința.