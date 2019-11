Cel mai mare proiect după revoluție. Chirieac: Presa, cea comandată politic, nu va vedea cu ochi buni asta! "Daca publicul va sustine un astfel de proiect, stiti cand veti avea entuziasm? In momentul in care veti termina bulevardul Central. Cand va fi gata, asfaltat, liniat, in acel moment publicul va crede foarte mult ca lucrurile pornesc. Ganditi-va ca publicul din Romania de prea multe ori a fost pacalit de ideea de autostrada sau cale ferata. Fiecare guvernare a inceput de la zero, a incercat, se schimba ministrul si spuneau ca autostrada trece prin Alexandria, urmatorul ministru a spus ca trece pe Targoviste si asa mai departe. Si atunci exista o reticenta din partea publicului in astfel de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

