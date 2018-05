Stiri pe aceeasi tema

- Inovatia s-a mutat in China, daca luam in calcul lansarile de dispozitive din ultima perioada. Huawei a debutat o camera foto cu trei senzori, in timp ce Vivo a castigat cursa pentru integrarea unui senzor de amrpenta in display. In timp ce Apple si Samsung inca lucreaza la aceasta tehnologie, a doua…

- Producatorul chinez de smartphone-uri si echipamente telecom ZTE a recunoscut in fata Departamentului de Comert din Statele Unite ale Americii ca a incalcat embargoul fata de Iran si Coreea de Nord, livrand echipamente care foloseau tehnologii dezvoltate de companii americane catre aceste tari. In consecinta,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…

- Prima tranzacție de marfuri bazata pe blockchain s-a incheiat intre China și Singapore. Astfel, o filiala a Sinochem Corporation, una dintre cele patru companii majore deținute de stat din China, a finalizat un transport de benzina catre Singapore, folosind in totalitate tehnologia din spatele bitcoin…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a acceptat invitatia liderului de la Phenian, Kim Jong Un, de a face o vizita in Coreea de Nord, informeaza agentia sud-coreeana de presa Yohnap, preluata de Reuters, si agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP.Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, "la…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…