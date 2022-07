Cel mai mare ghețar subteran din România se topește în ritm ”accelerat”. Se află într-o peșteră celebră din Munții Apuseni Cel mai mare ghețar subteran din Romania se topește intr-un ritm accelerat. Ghetarul de la Scarisoara este considerat al doilea din Europa, dupa un alt bloc de gheața subteran din Slovenia. Ghetarul are peste 100.000 metri cubi de gheata. Specialiștii au constatat in ultimii ani un proces accentuat de topire a gheții. „Se topeste accelerat in ultimii ani. Avem date preliminare, care sugereaza ca ar putea sa aiba catre 13.000 de ani si arata ca, cel putin, in ultimii 10.000 de ani este foarte posibil sa nu fi existat o perioada de topire atat de accentuata ca cea din prezent. Cel… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

