- De luni de zile, Guvernul american comunica direct si in privat cu Moscova pentru a alerta regimul lui Putin asupra ”gravelor consecinte” pe care le-ar avea utilizarea armelor nucleare in Ucraina, scrie The Washington Post in editia sa de vineri, 23 septembrie, potrivit EFE și Agerpres . Consecintele…

- In timpul primului discurs in care s-a adresat națiunii de cand a lansat razboi in Ucraina, Vladimir Putin a declarat ca a semnat un decret prinvid mobilizarea parțiala in Rusia, insa Kremlinul omite sa specifice, inclusiv pe site-ul sau , care este conținutul celui de-al șaptelea paragraf in care se…

- Legendara cantareața rusa Alla Pugaciova, 73 de ani, este investigata pentru „discreditarea armatei ruse”, dupa ce a cerut sa fie inclusa pe lista „agenților straini” și a spus ca dorește ca „baieții noștri sa nu mai moara pentru obiective iluzorii care fac din țara noastra o paria”, relateaza portalul…

- Una dintre cele mai populare cantarețe din Rusia, Alla Pugaciova - a cerut autoritaților ruse sa o declare „agent strain”, in solidaritate cu soțul ei - comediantul Maxim Galkin, care s-a pronunțat ferm impotriva razboiului din Ucraina.Galkin a fost declarat la sfarșitul saptamanii trecute „agent strain”,…

- Președinta Comisiei Europene a vorbit, joi, despre crimele de razboi comise de armata rusa in Ucraina, la comanda președintelui Vladimir Putin. Aceasta a oferit un interviu cotidianului Bild TV, in care a dezvaluit modul in care considera ca liderul Kremlinului trebuie sa fie cercetat de lege și pedepsit.…

- Supranumita „țarina muzicii din Rusia”, Alla Pugaciova, 73 de ani, s-a intors in in țara, relateaza, la unison, mai multe publicații de la Moscova. „Alla Pugaciova s-a intors acasa, dupa o lunga ședere in strainatate”, se noteaza in legenda unui videoclip postat pe canalul de Telegram al ziarului Izvestia,…

- Rabinul-șef al Moscovei a demisionat din funcție, declarand ca „nu a putut ramane tacut” in fața invaziei rusești in Ucraina vecina și susținand ca comunitatea evreiasca din capitala rusa ar fi fost „pusa in pericol” daca ar fi ramas in funcție, relateaza The Algemeiner . Intr-o declarație emisa vineri,…

- Canada l-a sanctionat vineri pe patriarhul Chiril, seful Bisericii Ortodoxe ruse, in cadrul unei noi serii de sanctiuni, din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, care vizeaza "agentii dezinformarii si propagandei ruse", relateaza AFP. Aceste noi masuri au fost denuntare rapid de catre Moscova. "Numai…