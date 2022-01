Cel mai bun angajator din România este un producător de țigări Pentru al noualea an consecutiv, un producator de țigari a primit locul I la Top Employers Institute, care cuprinde 23 de companii. JTI se afla pe primul loc in evaluarea realizata de Top Employers Institute pentru 23 companii din Romania. JTI a fost recertificata Top Employer pentru al noualea an la rand, fiind astfel recunoscuta pe termen lung pentru practicile referitoare la oameni, cultura organizaționala și condițiile excelente de munca, se arata intr-un comunicat al companiei. „Aceasta certificare reprezinta inca o dovada a adaptabilitații și capacitații de a identifica noi modalitați de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea aceluiasi domn in Moldova si Valahia a produs uimirea Curtilor europene, fiind interpretata de marile puteri ca o incalcare a prevederilor Conventiei de la Paris. Uniunea personala nu era recunoscuta de Marile Puteri. La Iasi si la Bucuresti functionau doua guverne si doua Adunari, iar organizarea…

- R. Moldova nu are șanse sa ajunga în Uniunea Europeana, daca în anii urmatori, în condițiile unei conjuncturi favorabile, nu reușește sa se interconecteze energetic și nu doar, cu România, considera noul Ambasador al R. Moldova la București, Victor Chirila. „Noi…

- Peste 150 de autovehicule aflate in atentia autoritatilor din tara si din strainatate, printre care și bolizi de lux, au fost descoperite la frontiera in anul 2021. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera , in primele 11 luni ale anului 2021, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere…

- Bulgaria are impuse restricții de raspandire a pandemiei doar la nivel oficial și declarativ. Am fost, ieri in Bulgaria, iar la vama m-au crezut doar pe cuvant ca sunt vaccinata, fara a fi verificata. Pana la inceputul lunii, la nivel oficial, bulgarii erau foarte stricți. Nu mai primeau niciun vizitator,…

- Gruparea a fost organizata inca de la inceputul anului de 6 tineri care se infiltrasera in anumite cercuri din nordul Capitalei, frecventate de politicieni și vedete. Tienrii aduceau droguri din Bulgaria pe care ulterior le diluau in Romania și le vindeau la preț dublu.Așa au reușit, spun anchetatorii,…

- Aproape 80% din prețul pe care-l platesc fumatorii pentru un pachet de țigari se duce catre bugetul de stat, sub forma de impozite, accize, contribuții și alte taxe. Producatorul de țigarete JTI a virat la bugetul statului roman in primele noua luni ale anului 2021 peste 4,28 miliarde de lei, in creștere…

- Letonia a declarat stare de urgenta sanitara pentru trei luni din cauza numarului mare de imbolnaviri cu coronavirus. Numarul zilnic al infectarilor a depasit deja pragul de 1.000 in aceasta tara cu 1,9 milioane de locuitori. Grav este ca rata de vaccinare anti-Covid in Letonia ramane una dintre cele…

- Letonia a declarat luni stare de urgenta sanitara pentru trei luni din cauza cresterii bruste a numarului de infectari cu noul coronavirus pana la niveluri record, informeaza Agerpres, care preia AFP.Numarul zilnic al infectarilor a depasit deja pragul de 1.000 in tara care numara 1,9 milioane de locuitori.…