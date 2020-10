Stiri pe aceeasi tema

- Principalul motiv este consumul de benzina mult prea mare pentru un motor modern pe benzina, consum care se traduce automate si prin emisii CO2 mult mai mari decat normele viitoare. Adica cel mai nou motor pe benzina Ford se dovedeste un esec tehnic pentru ca are foarte multe rechemari…

- Florin Bugar (48 de ani), selecționerul naționalei feminine de tineret și antrenorul echipei AC Piroș Security Arad, a decedat in aceasta noapte, dupa ce a fost infectat cu COVID-19. Vestea a fost anunțata de echipa Piroș Security Arad, pe care Florin o antrena. „Veste tragica atat pentru echipa noastra…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a declarat, joi, ca are in vedere sesizarea Comisiei de la Venetia, Consiliului Europei si Asociatiei Curtilor Constitutionale din Europa in privinta declaratiilor premierului Ludovic Orban impotriva CCR, adaugand ca in nicio tara din Europa un…

- Managerul Spitalului CFR Witting din București, Cristian Banu, a reacționat azi, la Europa FM, dupa ce premierul Ludovic Orban i-a transmis aseara, in sedința de Guvern, „sa se duca acasa” daca nu este in stare sa puna in funcțiune cele șase paturi de la ATI pentru bolnavii COVID, ”sa se duca acasa”.…

- Iohannis și Orban s-au plimbat din nou gratis Presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor, Lucian Bode au testat (inaugurat electoral) luni, 21 septembrie, trenul pe ruta Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda. Presedintele Iohannis a precizat…

- Fostul jucator al Stelei și al echipei naționale, Banel Nicolița, a anunțat public faptul ca a divorțat de soția sa Cristina. Nicolița arata ca divorțul s-a produs in luna februarie a acestui an.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului: moțiunea de cenzura nu va trece…

- Prime minister Ludovic Orban said Friday in southern Craiova that Romania will have a budget deficit "among the smallest in Europe", even if it reaches 8.5-8.6 pct as a result of the budget revision."Obviously the budget deficit will increase, it will probably be around 8.5-8.6 pct. Allow…

- CFR Cluj e campioana Romaniei in sezonul 2019-2020 și va juca in preliminariile UEFA Champions League, in turul I. Clujenii au invins Craiova cu 3-1, chiar in Banie, și au sarbatorit in vestiar cu șampanie și scandari: CRAIOVA – CFR CLUJ 1-3 VIDEO+FOTO CFR Maxima: hegemonia clujenilor in Liga 1! Echipa…