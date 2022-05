Cei mai puternici și bogaţi lideri ai lumii revin la Davos. Măsuri exceptionale de securitate Editia din acest an, care are loc in perioada 22-26 mai, in loc de ianuarie, are o perspectiva foarte diferita. Intre participanti se vor afla peste 50 de lideri de state si de guverne, intre 300 de reprezentanti guvernamentali. Pentru inceput, participantii trebuie sa fie vaccinati impotriva Covid-19. De asemenea, ei trebuie sa fie testati atat inainte, cat si dupa sosirea lor in oras, pentru a participa la evenimentul de cinci zile. Potrivit organizatorilor, aproape 2.500 de persoane sunt asteptate sa participe la evenimentul de la Davos, fata de cei 3.000 de participanti din ianuarie 2020.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iar editia din acest an, care are loc in perioada 22-26 mai, in loc de ianuarie, are o perspectiva foarte diferita. Intre participanti se vor afla peste 50 de lideri de state si de guverne, intre 300 de reprezentanti guvernamentali. Pentru inceput, participantii trebuie sa fie vaccinati impotriva Covid-19.…

- Forțele ruse trebuie scoase din „intreaga Ucraina”, inclusiv din Crimeea, a declarat miercuri ministrul de externe Liz Truss, iar pentru asta, „Vestul trebuie sa-și sporeasca sprijinul acordat”. Abordarea oficialului britanic a fost salutata joi de fostul comandat suprem adjunct pentru Europa al NATO,…

- Cel mai important propagandist al regimului de la Kremlin, Vladimir Soloviov, a facut o declarație șocanta duminica seara, la principalul post de televiziune de la Moscova, Russia 1 . Jurnalistul a spus direct ca in acest moment „varianta optimista este razboiul nuclear!”, pentru țara sa. Rusia are…

- Schema de plata in ruble pentru livrarile de gaze naturale, impusa de presedintele rus Vlarimir Putin, este un prototip pe care Rusia il va extinde si la alte exporturi majore, deoarece Occidentul a pecetluit declinul dolarului american prin inghetarea activelor rusesti, a spus Kremlinul, transmite…

- Economia Rusiei se confrunta cu cea mai grava criza de la prabusirea Uniunii Sovietice din 1991, dupa ce Statele Unite si aliatii sai au impus sanctiuni paralizante din cauza invadarii Ucrainei de catre Putin incepand din 24 februarie. Principalul raspuns economic al lui Putin pana acum a fost un ordin…

- Gentiloni, a declarat sambata ca criza din Ucraina va duce la o perioada de crestere mai lenta pentru cele 19 tari care folosesc moneda euro. Previziunea blocului european, privind crestere de 4% in 2022, emisa cu putin timp inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia pe 24 februarie, va trebui revizuita…

- Orange are cateva sute de angajați in Rusia, iar dupa invazia rusa in Ucraina și sancțiunile impuse Kremlinului, grupul francez a decis sa nu mai incheie noi afaceri pe aceasta piața, dar va continua sa asigure infrastructura și conectivitatea pentru ambasade și clienții privați internaționali, a precizat…

- Rusia cere Ucrainei sa înceteze acțiunile militare, sa își schimbe constituția pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc și sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului,…