Cei mai inalți copaci din lume, care ajung sa traiasca peste 3.000 de ani, sunt amenințați de un uriaș incendiu care face ravagii in statul american California, in timp ce peste centrul și nord-estul Statelor Unite s-a abatut in acest weekend un nou val de caldura extrema. O buna parte din arborii Sequoia traiesc in parcul național Yosemite, unde pompierii nu reușesc sa domoleasca flacarile care se apropie amenințator.