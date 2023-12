Stiri pe aceeasi tema

- 68 de tineri cu performante deosebite la invatatura si rezultate la olimpiadele nationale si internationale care aleg sa isi continue studiile universitare in Romania vor beneficia de finantari de peste 3,7 milioane de lei pentru activitati de cercetare-dezvoltare si

- Consilierii reghineni au aprobat in cadrul unei ședinței ordinare avuta loc miercuri, 25 octombrie proiectul privind asocierea dintre Municipiul Reghin și Asociația Artiștilor Lutieri din Romania in vederea organizarii și desfașurarii evenimentului „SoundCraft 2023- Music&Art Festival", ce va avea loc…

- Concursul de cunoaștere a Noului Testament. Participanții pot fi tineri cu varste intre 14 și 19 ani. Detaliile competiției Ediția de anul acesta a Concursului de cunoaștere a Noului Testament, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret in parteneriat cu cele 13 protopopiate din cadrul Arhiepiscopiei…

- La Sibiu incepe astazi cea de a 30-a ediție a Festivalului Internațional de film documentar „Astra Film Festival", cea mai importanta manifestare dedicata filmului de non-ficțiune din Romania. Timp de o saptamana, publicul va putea vedea peste 130 de pelicule documentare realizate de cineaști din intreaga…

- Editia a V-a a evenimentului muzical One Jazz Festival va avea loc in zilele de 10-11 noiembrie, gazduit de ATP Tech Center Baia Mare. Vor fi prezenți artiști din Romania, Marea Britanie, Polonia și Ungaria. Vineri, 10 noiembrie Ora 19.00 – 7 th Sense (Romania) Ora 20.30 – Jazz Sabbath (Marea Britanie)…

- FESTIVALUL DE MUZICA UȘOARA PENTRU COPII SI TINERI “STEA Printre Stele”, Ediția a XI – a, 29 – 30 septembrie 2023, Bacau – Romania https://youtu.be/PKX18QJn-r4?wmode=transparent” width=”WIDTH” height=”HEIGHT” O noua transmisie video live pe radioiasi.ro si pagina de facebook Radio Iasi ! 29 si 30 septembrie…

- EDUCATIE… Vaslui #intinerEsTI, miscarea ce aduce mai aproape titlul de Capitala Tineretului din Romania pentru Vaslui, a lansat un program de dezvoltare pentru tineri. Se numeste A.C.C.E.D, adica Antreprenoriat, Cultura, Civico-politic, Ecologie, Digitalizare. Programul consta intr-o serie de evenimente,…