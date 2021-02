Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Fondului rus de investiții directe (RDIF), dozele respective ar fi suficiente pentru imunizarea a 50 de milioane de persoane. Pentru ca acest lucru sa fie posibil este necesara autorizarea vaccinului rusesc de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). O alta condiție este ca mare parte…

- Guvernul ungar a semnat un acord pentru achizitionarea unei "cantitati mari" de vaccin rusesc Sputnik V, devenind astfel prima tara din Uniunea Europeana care face acest lucru, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Reuters, AFP si MTI preluate de mediafax. Ungaria…

- Ungaria are putine sanse sa recurga la vaccinul rusesc Sputnik V avand in vedere capacitatile limitate de producere a acestuia, a declarat duminica prim-ministrul Viktor Orban, intr-un interviu in care a criticat abordarea Uniunii Europene in privinta achizitionarii de vaccinuri, transmite AFP. 'Stim…

- Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet…

- Ungaria nu va mai folosi vaccinul rusesc anti-COVID-19, deoarece considera ca Rusia nu detine suficiente capacitati de productie a vaccinului, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite Reuters, citata de Agerpres. Țara va cumpara vaccinuri anti-COVID-19 fie prin intermediul…

- Ungaria va incerca sa obtina aprobarea interna in regim de urgenta pentru un vaccin chinezesc impotriva COVID-19, in loc sa astepte evaluarea obisnuita efectuata de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), informeaza Agerpres.

- Ungaria vrea sa achiziționeze vaccin contra COVID-19 din China și Rusia, sfidand din nou Bruxellesul Ungaria ar putea primi din China pana la un milion de doze de vaccin impotriva coronavirusului, a declarat vineri ministrul ungar de externe, peter Szijjarto, dupa o convorbire telefonica cu omologul…

- Guvernul ungar a emis azi un decret ce ajuta autoritatile sa accelereze aprobarea vaccinurilor anti-Covid-19 care nu sunt dezvoltate in Uniunea Europeana, informeaza DPA, citata de agerpres . Decretul, publicat in Monitorul Oficial al Ungariei, permite autoritatilor sistemului de sanatate sa autorizeze…