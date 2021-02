Cehia este în COLAPS SANITAR: Spitalele au ajuns la limita capacităţi Serviciile de terapie intensiva cehe au atins capacitatea maxima in timp ce numarul infectiilor virale continua sa creasca in aceasta tara din UE cea mai afectata de pandemie, a anuntat marti Ministerul ceh al Sanatatii, relateaza AFP. Republica Ceha se afla in fruntea statisticilor mondiale in ceea ce priveste noile cazuri de infectii la 100.000 de locuitori pe parcursul a 14 zile si se situeaza pe locul doi, dupa Slovacia vecina, in ceea ce priveste rata mortalitatii, potrivit unui bilant al AFP. Citește și: ‘La vremuri noi, tot noi!’ Pensionari din Ministerul de Interne, ‘unși’… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

