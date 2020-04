Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank va emite gratuit carduri de debit pensionarilor din portofoliul bancii si le va trimite gratuit acasa, prin intermediul Postei Romane. Va fi permisa incasarea pensiilor in numerar pentru clientii din comunele si orasele mici, unde nu exista bancomate sau unitati sau in cazul celor care nu se…

- Banca Transilvania a fost prima banca din piața care a anunțat prelungirea perioadei de grație pentru cardurile de credit, în urma cu o luna, când criza coronavirusului era la început. Pentru a lamuri orice întrebari despre modalitațile prin care Banca Transilvania susține clienții…

- "Compania Nationala Posta Romana a inceput distribuirea pensiilor si face demersuri pentru a finaliza achitarea intr-un interval cat mai scurt, pentru a veni, astfel, in sprijinul beneficiarilor, in aceasta perioada dificila. De asemenea, compania a stabilit o procedura de lucru speciala pentru gestionarea…

- "Am suspendat procedurile de executare silita pentru pensionarii care se aflau in aceasta situatie, ne vom regla dupa criza. Acum nu se mai fac! Este vorba despre diferite debite, creante pentru impozite, datorii neplatite sau erori de calcul care trebuie reglate, dar asta se va intampla cu intelegere…

- Corespondența distribuita prin intermediul Poștei Romane va fi tratata corespunzator, in contextul epidemiei de coronavirus, iar personalul care distribuie pensiile și alte drepturi banești va pastra o distanța de circa doi metri fața de persoane aflate in izolare, a anunțat, vineri, Poșta Romana.Pensiile…

- Poșta Romana ia masuri in vederea prevenirii și limitarii efectelor epidemiei de COVID - 19 (noul coronavirus), transmite Antena 3. Directorul General al Poștei Romane, Horia Grigorescu, a trimis o...

- Pensiile și alocațiile nu trebuie sa mai fie livrate de catre poștași romanilor aflați in carantina din cauza coronavirusului, potrivit unei circulare trimise catre oficiile poștale de catre directorul general al Poștei Romane, Horia Grigorescu.

- Directorul General al Poștei Romane, Horia Grigorescu, a trimis o circulara catre oficiile poștale prin care le solicita poștașilor sa nu mai livreze... The post Postasii nu vor mai livra pensiile și alocațiile suspecților de infecție cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .