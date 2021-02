Ceață în zonele joase. La munte vreme frumoasă Marți, vreme cu ceața in cea mai parte a zilei. Soarele rasare la ora 07:16. In zonele joase se menține ceața densa inca din timpul nopții și pana in a doua parte a zilei. Dimineața temperaturile vor fi scazute și se va semnala chiciura și burnița. In zona noastra, soarele se va arata abia spre dupa-amiaza zilei. In zonele de deal și munte cerul va fi senin și temperaturile mai ridicate. Soarele apune la ora 18:07. Valorile termice minime se vor situa intre0 și 2 grade, iar cele maxime intre 7 și 12 grade. Miercuri, vremea se menține aproximativ la fel ca in ziua precedenta. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

