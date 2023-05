Nicușor Dan a anunțat ca a dat dispoziție Administratiei Lacuri și Parcuri (ALPAB) sa ”extraga” palmierii ”plantați ilegal” in zona Unirii de angajații Primariei Sector 3, condusa de Robert Negoița. Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, ”aceasta acțiune se desfașura ilegal, fara aviz de la administratorul drumului (Administrația Strazilor București)”. Dan spune ca Romania nu […] The post CEARTA intre primari. Robert Negoița il trimite pe Nicușor Dan la psihiatru: "Are nevoie de ajutor" first appeared on Ziarul National .