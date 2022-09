Ceaiul pentru slabit pudra matcha slim care te ajuta sa pierzi in greutate Cea mai buna solutie pentru pierderea in greutate este un ceai de slabire. Acest ceai te ajuta sa pierzi kilogramele in plus, sa scapi de stres si sa-ti cresti rezistenta la boli. Cel mai bun ceai pentru slabit este pudra matcha slim, care nu doar ca te ajuta sa slabi, dar iti da o energie nebuna si are efecte miraculoase asupra ta. Ce este pudra de matcha slim Pudra de matcha slim este un produs care se bazeaza pe ingrediente naturale și are efecte dovedite in ceea ce privește pierderea in greutate. Acestea se datoreaza principalelor componente ale pudrei, care sunt: cafeina, L-teanina și catechinele.… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii, indiferent cum i-am prepara, sunt ununl din alimentele de baza. Dar, exista tutoși o intrebare. Pot cartofii sa ne ajute la pierdere in greutate? Poți sa te lipsești cu adevarat de ei in dieta ta? De la piure la cartofi prajiți, umilul cartof este versatil. Cu toate acestea, in același timp,…

- Ceaiul care ajuta la curațarea ficatului de metale grele trebuie consumat dimineața, pe stomacul gol. Lidia Fecioru, bioenergoterapeut, a prezentat la Antena 3 o rețeta cu stafide care curața ficatul de metalele grele. „Se iau doua pahare cu apa și 150 grame de stafide. Le spalam bine și le punem la…

- Floarea soarelui este un aliat al sanatatii nu doar prin calitatea nutritionala a semintelor sale, ci și pentru efectele benefice ascunse de petalele din palaria sa. Petalele pot fi folosite pentru uleiuri, unguente, sapunuri, balsamuri sau tincturi, dar si pentru ceaiuri. Compusii din petalele de floarea…

- Ceaiul care te ajuta sa te concentrezi. Trebuie sa bei cel puțin o cana pe zi. Se știe ca exista numeroase tipuri de ceai, care conțin antioxidanți și au multe beneficii pentru starea de sanatate. Un anumit ceai te ajuta sa te concentrezi mai bine. Iata despre ce fel de ceai este vorba și cum […] The…

- Expertul in boli metabolice si nutritie Georgiana Bernea a explicat de ce fresh-urile nu ajuta la slabit. „Se spune ca mesele din fructe sunt sanatatea la pahar. Este adevarat, dar cu o mare mențiune. Conteaza foarte mult cantitatea pe care o consumam. Intr-un pahar de fresh, avem foarte multe calorii,…

- Pentru Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre ceaiul care te ajuta la fertilitate. Bioenergoterapeuta spune ca aceasta baututa este buna pentru femeile care vor sa faca copii, dar și pentru barbați. Iata declarațiile specialistei!

- Pierderea in greutate poate parea o lupta nesfarșita. Numeroasele diete și soluții care funcționeaza pe termen scurt sunt sarace in fibre și proteine, greu de urmat și dupa fiecare masa te lasa in continuare cu senzația de foame nesatisfacuta. Și daca te afli aici, inseamna ca le-ai incercat pe toate…

- In sezonul estival toate domnișoarele fac tot posibilul sa arate impecabil, pentru a-și etala trupurile sculptate pe nisipurile fierbinți ale litoralului. Atunci cand vrei sa slabești cateva kilograme pentru ca nu te mai simți bine in pielea ta, specialiștii recomanda consumul unei anumite legume care…