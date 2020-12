CEA MAI TRISTĂ amintire a lui Virgil Musta. Ce l-a marcat chiar la final de an ”Anul 2020 a fost un an cu totul altfel fața de toți anii pe care i-am trait la patul bolnavilor, de peste 30 ani. Daca pana acum practicam o medicina cu care toata lumea era obișnuita, consultand in ambulatoriu de specialitate sau la patul bolnavului, incepand din februarie 2020 am intrat intr-un razboi cu un virus deosebit de parșiv, despre care nu știam mare lucru, ci doar ca a facut ravagii in China și a ajuns și in Europa, prin Italia. Știam ca va veni și la noi și am inceput sa ne pregatim. Nu puteam incepe razboiul fara sa fim pregatiți. Dupa cum vedeți prioritatea numarul 1 era ca personalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restrictii severe in Germania si mai multe tari europene, in perioada sarbatorilor de iarna.In Germania, scolile, cresele si magazinele neesentiale vor fi inchise in perioada 16 decembrie 10 ianuarie.Restrictii severe sunt asteptate si in Italia, Ucraina, Lituania si Olanda.Conform presei din Italia,…

- Noi cercetari sugereaza ca o mutație a coronavirusului la inceputul pandemiei a ajutat-o ​​sa se raspandeasca mai ușor și a facut mai dificila oprirea, relateaza New York Times. Mutația, cunoscuta sub numele de 614G, a fost observata pentru prima data in China in ianuarie, inainte de a se raspandi rapid…

- In așteptarea campaniei de vaccinare, Europa continua sa fie asaltata de al doilea val al pandemiei: Franța a depașit numarul de 2 milioane de infectari, iar numarul deceselor zilnice din Italia este comparabil cu cel din primavara.

- Inchiderea școlilor reprezinta „o catastrofa” pentru elevii din liceele vocaționale, fiind „imposibil sa faci ore de muzica prin Zoom”, atrage atenția intr-o scrisoare deschisa un elev de la Liceul de Arte din Galați, Vlad Ciocoiu. „Perioada de izolare din primavara mi-a aratat mai mult ca oricand cat…

- Florin Bugar a pierdut in aceasta dimineața cea mai importanta lupta, cea cu viața, la varsta de 49 ani. Antrenorul echipei naționale de fotbal feminin al Romaniei și al echipei Piroș Security Arad a fost depistat pozitiv la testarea COVID-19 din 8 octombrie. Starea sa s-a agravat pe parcursul zilelor,…

- Doua saptamani mai rezista sistemul sanitar din Romania, in actualul ritm de creștere a numarului de infectari cu coronavirus – a spus, la Europa FM, Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. El susține ca suntem foarte aproape de a ajunge ca in situația…

- "E o consecinta fireasca a cresterii din ultimele 3 saptamani. Cresc si cazurile de la ATI si decesele. Boala ajunge si la cei cu comorbiditati importante, care evolueaza sever. De aceea, sectiile ATI sunt pline. Suntem undeva la capatul locurilor disponibile, paharul s-a umplut. Nu stim ce facem…

- "Dupa parerea mea, ar trebui sa vedem un pic evolutia acestei pandemii si sa-i intrebam si pe specialisti. Eu nu zic ca trebuie amanate alegerile pur si simplu pentru ca vrem noi, exista si argumente pro si argumente contra. Dar Guvernul totusi ar trebui sa se gandeasca foarte bine, pentru ca nu…