Cea mai toxică pereche de zodii. Au o nevoie puternică de control Uneori, semnelor zodiacale de apa precum Racul, Scorpionul și Peștii le este greu sa intalneasca un partener romantic cu care se pot conecta la nivel emoțional. Deoarece aceste zodii sunt incredibil de sensibile, dar au o mare capacitate de empatie, Racul și Scorpionul pot construi o legatura frumoasa. Cu toate... The post Cea mai toxica pereche de zodii. Au o nevoie puternica de control appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care este cea mai calma zodie. Astrologia poate spune multe lucruri despre nativi, spunand care sunt cei care reacționeaza cu calm in orice situație și care au o rabdare foarte mare. Pur și simplu, astfel de zodii nu au nevoie de drame in jurul lor. Sunt cinci zodii in calme in horoscop, dar una le…

- Nativii zodiacului inzestrați cu intuiție și spirit viu vor face mereu parte dintre cele mai iscusite zodii care nu pot fi mințite. Afla cum depisteaza ele minciunile și pacalelile! Scorpionul și Peștii se numara printre cele mai abile și intuitive zodii care nu pot fi mințite. Au un al șaselea simț…

- Eclipsa de Luna din data de 19 noiembrie se va petrece in zodia Taurului. Astronomii ne anunța ca este cea mai lunga eclipsa de Luna pana la sfarșitul secolului, iar astrologii anunța vibrații pozitive și o energie benefica pentru toate zodiile. Avem toate motivele sa așteptam cu nerabdare eclipsa de…

- Vezi si tu daca semnul tau face parte din categoria zodiilor puternice! 1. Leul - regele zodiaculuiAsa cum felina ce poarta acest nume este stapana junglei, asa si semnul zodiacal al Leului ocupa primul loc atunci cand vine vorba despre forta. Ambitia si energia de care nativul Leu da dovada sunt cele…

- Surpriza totala la Congresul PNL. Dupa toata sforaria de scoatere din joc a lui Ludovic Orban, Congresul PNL a aratat ca o demonstrație de protest fața de Iohannis și Cițu, dar nu in Piața Victoriei sau la Cotroceni, ci la Congresul PNL. Nu suntem preș in fața președintelui și a Binomului, a fost principalul…

- In localitațile din Bistrița-Nasaud, chiar daca majoritatea populației are o varsta, cei de la Salubritate au gasit de cuviința ca niciodata nu este prea tarziu sa invețe sa sorteze gunoiul. De aceea, inspectorii de specialitate merg din poarta in poarta pentru a-i invața pe oameni cum sa separe gunoiul…

- Sunt sapte cazuri confirmate in perioada 7 iunie 15 septembrie, iar o persoana dintre cele infectate a decedat, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.De la inceputul supravegherii infectiei cu virusul West…

- Oamenii care locuiesc la casa și dețin pubele galbene pentru selectarea deșeurilor vor depozita doar deșeuri curațate. Sticlele din plastic, dozele de aluminiu, foliile sau cutiile de conserve vor fi spalate și apoi depuse in pubela. Corpul de Control al ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud iși incepe activitatea…