- Estonia a lansat un comando cibernetic care ar urma sa protejeze tara de atacuri online, a anuntat miercuri armata estoniana la Tallinn, potrivit DPA, preluata de Agerpres. "Estonia este un stat cibernetic iar asta inseamna si ca trebuie sa ne protejam sistemele de securitate cibernetica in…

- Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori, plateste aproape 2 milioane de lei (in jur de 400.000 de euro) pentru organizarea unei tabere pentru 1.000 de pensionari in Grecia in perioada august-octombrie. Tabara se va desfasura pe perioada a opt zile si pot beneficia de ea pensionarii din Bucuresti…

- Muntenegru, cel mai nou membru al Aliantei Atlanticului de Nord, vrea sa adere la Centrul NATO pentru aparare cibernetica de la Tallinn pana la sfarsitul anului 2019, pentru a isi consolida securitatea in urma unor atacuri efectuate in 2016 si 2017, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.

- Compania neo-zeleandeza a initiat in luna martie un experiment prin care le-a permis tuturor celor 240 de angajati sa munceasca timp de doar patru zile pe saptamana, fara a li se micsora salariul.O echipa de cercetatori de la Auckland University a monitorizat experimentul pentru a evalua…

- Redam integral Declaratia Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat: "Avand in vedere programul de guvernare asumat de Partidul Social Democrat in fata cetatenilor romani, la alegerile generale din 2016; Tinand cont de masurile din acest program, care urmeaza sa fie luate sau care…

- In aceasta perioada, aproape programul de lucru in aproape jumatate din carierele CE Oltenia va fi de 7 zile din 7. In functie de cererea de carbune si personalul de care dispune fiecare unitate, programul de lucru va fi modificat. In luna iunie, sunt patru cariere in care se desfasoara…