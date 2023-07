Cea mai simplă rețetă de prăjitură cu mere - Cum regăsești gustul minunat al copilăriei Rețeta desertului cel mai simplu și rapid - Prajitura cu mere Prajitura cu mere - Ingrediente Cu ce se face blatul: 4 mere4 linguri zahar100 ml uleiscorțișoarazahar vanilatfaina cat cuprinde (cca 300 – 400 g, in funcție de marimea merelor) Cu ce se face crema: 100 g unt2 linguri zaharcacao Prajitura cu mere - Mod de preparare Blatul: Se razuiesc merele, pe varianta mare, se adauga zaharul, uleiul, scorțișoara, zaharul vanilat.Se mixeaza bine, se adauga faina pana se face o crema de consistenta medie.Se tapeteaza un vas cu hartie de copt, se toarna compoziția și se introduce in cuptor cca 45 min… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

