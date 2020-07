Cea mai scumpă mască anti-COVID-19 (VIDEO) Un barbat din India a cheltuit in jur de 4.000 de dolari (3.556 de euro) pentru o masca de aur, facuta la masura, care se presupune ca l-ar proteja de coronavirus, relateaza AFP, citat de publika.md. Opt zile au lucrat artizanii pentru a realiza aceasta masca de 60 de grame acoperita cu metal prețios, a spus Shankar Kurhade, un om de afaceri din orașul Pune, din vestul Indiei. ”Este o masca subțir Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- ” Anul 2020 va fi marcat de cea mai grava recesiune de la criza financiara din Asia din 1997-1998. Coface se asteapta ca regiunea Asia-Pacific sa se contracte brusc in 2020 (cu exceptia Chinei si a Indiei din cele noua economii studiate), inainte de a-si reveni in 2021. Contractia PIB va fi mai semnificativa…

- Un cetatean din India a povestit ca a platit aproximativ 4.000 de dolari (3.556 de euro) pentru o masca de protectie din aur, realizata pe masura, pentru a se feri de epidemia de coronavirus care afecteaza tara, relateaza AFP. Opt zile au fost necesare pentru ca mesteri aurari sa-i realizeze aceasta…

- Un cetatean din India a povestit ca a platit aproximativ 4.000 de dolari (3.556 de euro) pentru o masca de protectie din aur, realizata pe masura, pentru a se feri de epidemia de coronavirus care afecteaza tara, relateaza duminica AFP. Opt zile au fost necesare pentru ca mesteri aurari…

- Un cetatean din India a povestit ca a platit aproximativ 4.000 de dolari (3.556 de euro) pentru o masca de protectie din aur, realizata pe masura, pentru a se feri de epidemia de coronavirus care afecteaza tara, relateaza duminica AFP.

- Omul de afaceri indian Shankar Kurhade, 49 de ani, a avut o idee extravaganta: nu s-a lasat pana nu i-a comandat bijutierului sau o masca de protecție impotriva coronavirusului din aur, a dezvaluit The Hindu, cotidian in limba engleza cu sediul in Chennai.Masca din metal prețios cantarește 60 de grame,…

- Un barbat infectat cu coronavirus, tratat intr-un spital din India, a murit dupa ce familia lui a scos din priza ventilatorul pentru a conecta aerul condiționat.Barbatul era tratat la secția de terapie intensiva a unui spital din Rajasthan, situate in nordul Indiei.

- Mai multe femei din nordul Indiei au gasit o metoda inedita de a lupta cu noul coronavirus. Acestea s-au adunat pe marginea unui lac si au participat la un ritual menit sa alunge COVID-19 din tara. Pentru ceremonie, ele au adus flori si bomboane.

- Cel puțin 20 de persoane au fost arestate in sudul Indiei pentru ca au intervenit violent sa previna inmormantarea unui doctor renumit care a murit din cauza COVID-19, transmite BBC. Oamenii care locuiau in vecinatate se temeau ca ingroparea oamenilor decedați ca urmare a infectarii ar duce la raspandirea…