Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) are marti, de la ora 11.00, o sedinta pentru a lua o decizie privind recomandarile DSP Bucuresti. O propunere a DSP ar fi inchiderea restaurantelor, interzicerea evenimentelor private in restaurante si cafenele, cu peste 50 de persoane.…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat duminica ultimele masuri pentru deschiderea școlilor in București. Edilul a spus la Romania TV ca se va implementa un sistem de testari pentru copiii cu simptome, astfel incat acestia sa nu fie izolati de familie.„Observand ca din nefericire…

- Guvernul ar urma sa aprobe, in sedinta de joi, completarea actului normativ privind prelungirea starii de alerta in Romania cu masuri sanitare pentru perioada campaniei electorale. Alegerile locale sunt programate pe 27 septembrie, iar campania incepe vineri, 28 august, informeaza Hotnews.Potrivit proiectului…

- "In acest moment, nu avem un motiv sa nu putem organiza alegerile. Dar vor incepe cu anumite precauții și se vor desfașura cu anumite precauții, intr-un context pandemic, cu o transmitere comunitare", a spus Nelu Tataru la Digi24. Citeste si: Calendarul pentru alegerile locale, stabilit de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, intrebat daca ia in calcul revenirea la starea de urgența, ca Executivul pregatește noi masuri, precizand ca nu dorește noi restricții. Totodata, premierul a facut apel la romani sa respecte regulile impuse de starea de alerta. „Obiectivul nostru este acela de…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a confirmat duminica seara, la Digi24, ca autoritațile ar putea impune noi restricții, daca situația epidemiologica din Romania se inrautațește. ,,Totul depinde de cifre, daca vor arata o creștere. In orice caz, restricțiile vor viza anumite…

- Dupa ce Romania a inregistrat in ultimele zile un record negativ in ceea ce privește numarul cazurilor noi de coronavirus, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, a explicat ca epidemia de coronavirus in Romania nu este sub control și ca autoritațile iau in calcul aplicarea…

- Autoritațile ar putea impune noi restricții, daca situația epidemiologica din Romania se inrautațește, a confirmat duminica seara, la Digi24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.