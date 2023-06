Stiri pe aceeasi tema

- Kathleen Folbigg, in varsta de 55 de ani, a fost grațiata in urma apariției unor noi dovezi care sugereaza ca nu și-a ucis cei patru copii.De altfel, femeia a negat intotdeauna ca ar fi comis atrocitațile de care a fost invinuita.Copiii ei au incet subit din viața intre 1989 și 1999, la varste cuprinse…

- Max Verstappen (Red Bull Racing) a castigat, duminica, Miami Grand Prix, a cincea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Verstappen s-a impus dupa ce a pornit de pe pozitia a noua a grilei, informeaza news.ro.Pentru Verstappen este al treilea succes din acest sezon, dupa cele din Bahrain si…

- Un copil care inota intr-o laguna a fost atacat de un caine dingo. Victima a fost mușcata de maini și cap, dar a fost salvata și a ajuns la spital. Incidentul a avut loc pe Insula K'gari-Fraser din Australia.Victima este o fata din școala primara care inota in momentul in care cainele dingo „a mușcat-o…

- Eveniment O noua inșelatorie pe Instagram / “Carduri cadou” pentru magazinul SHEIN aprilie 3, 2023 10:04 Cercetatorii Avast au detectat o noua inșelatorie care vizeaza utilizatorii Instagram din diverse țari, inclusiv Marea Britanie, Australia, Franța, Spania și Polonia, Conform Avast, atacatorii…

- Eveniment Alta zi, alta serie de accidente rutiere in Teleorman martie 16, 2023 13:35 Aproape ca nu trece zi fara ca in județul Teleorman sa nu se intample accidente rutiere, de multe ori acestea producandu-se la intervale de timp foarte mici și, nu de puține ori, cu victime care ajung in stare grava…