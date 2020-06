Cea mai mare parte a ţării rămâne sub cod galben de vreme instabilă Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de vreme instabila, valabila pentru cea mai mare parte a tarii, pana marti, la ora 10.00. Se vor inregistra precipitatii abundente, care, in unele zone, pot cumula 40 – 60 de litri pe metru patrat. Duminica dupa-amiaza, noua judete vor fi sub cod portocaliu, cantitatile de apa care vor cadea fiind estimate la 60 de litri pe metru patrat. Potrivit meteorologilor, pana luni, la ora 10.00, este cod galben in nord-estul, nordul, centrul si nord-vestul tarii, precum si la munte. ”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

