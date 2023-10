Cea mai mare insulă din lume nu mai trece la ora de iarnă Deși face parte din Europa, pentru ca aparține de Danemarca, cea mai mare insula din lume, Groenlanda, nu mai trece la ora de vara. Guvernul groenlandez a luat decizia in noiembrie 2022 sa renunte la a trece la ora de vara sau la cea de iarna pe insula, conform agentiei daneze de presa Ritzau. Insula face parte in mod oficial din Danemarca, dar in cea mai mare masura se autoguverneaza. Conform deciziei autoritatilor groenlandeze, insula va ramane permanent pe fusul orar UTC/GMT-2. Duminica, o mare parte a tarilor europene, inclusiv Danemarca, vor da ceasurile inapoi cu o ora, pentru a trece de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Groenlanda, care face parte oficial din Danemarca, dar beneficiaza de un nivel semnificativ de autoguvernare, a luat o decizie neobișnuita in ceea ce privește schimbarea orelor de vara și iarna. Insula nu va mai trece la ora de iarna, ci iși va schimba fusul orar.

- Guvernul groenlandez a luat decizia in noiembrie 2022 sa renunte la a trece la ora de vara sau la cea de iarna pe insula, conform agentiei daneze de presa Ritzau. Insula face parte in mod oficial din Danemarca dar in cea mai mare masura se autoguverneaza, transmite Noi.md cu referire la stirileprotv.ro.…

