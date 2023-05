Cea mai mare cruce din ţară, la câteva zeci de kilometri de Iași Una dintre cele mai inalte zone ale judetului ar urma sa devina o atractie si un punct de referinta pentru botosaneni si nu numai. Asta pentru ca reprezentantii comunei Ibanesti vor sa construiasca o cruce inalta de aproximativ 44 de metri. Obiectivul va fi amplasat pe Dealul Manastirii, sau Magura si va deveni cea mai mare constructie de acest fel din tara noastra. Un astfel de proiect vine, insa, si cu costuri pe masura. Aproape jumatate de milion de euro va trebui sa plateasca comunitatea pentru acest monument. „Este o lucrare scoasa la licitatie si acum asteptam operatorii economici sa depuna… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

