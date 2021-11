In zonele de maxim din America de Nord eclipsa parțiala va dure 3 ore și 28 de minute. Va incepe la 2.19 in noaptea de vineri, punctul de maxim va fi in jurul orei 4 dimineața, iar finalul, la 5.47.Este cea mai lunga eclipsa parțiala de Luna din ultimii 580 de ani și suprafața Lunii va fi acoperita in proporție de 97% in momentul de maxim.Fenomenul NU va fi vizibil din Romania, unde urmatoarea eclipsa totala va fi in mai 2022.Eclipsa parțiala de Luna se petrece in semnul Taurului și este, de fapt, o Luna Plina la care participa activ Axa Destinului cum este cunoscuta in popor sau Nodurile Lunare…