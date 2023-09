Deși o rasa relativ nou aparuta, pisica sfinx și-a caștigat deja o reputație in intreaga lume – in mare parte drept “pisica fara par” sau ”cheala” datorita blanii sale extrem de scurte și aproape imposibil de vazut cu ochiul liber, similara pufului de pe piersica. Unele persoane probabil le cunosc mai mult pentru prețurile piperate […] Articolul Cea mai iubitoare felina: Povestea sfinxului, torcatorul ”chel” care a aparut dupa o mutație genetica naturala/ Legatura dintre lipsa blanii și afecțiunea pe care o cauta apare prima data in .