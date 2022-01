Cea mai cunoscuta florareasa din Pitesti, condamnata pentru trafic de influenta. Olga Panaete a fost si colaborator al Securitatii pe cand lucra la Uzina Dacia

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul saptamanii trecute, Olga Panaete a fost condamnata definitiv la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare. Cunoscuta florareasa nelipsita de la Simfonia Lalelelor a fost acuzata ca a cerut si primit bani pentru a interveni pe langa functionari publici.

- Un barbat a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie dupa ce ar fi cerut de la administratorul unei firme peste 21.000 de euro pentru a interveni pe langa conducerea Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, astfel incat platile ce trebuiau incasate de societate sa fie facute inainte…

- A fost programata ședința in cadrul careia ex-deputatul PDM Constantin Țuțu, cercetat pentru trafic de influența, iși va afla pedeapsa, transmite NOI.md cu referire la Ziarul de Garda. Sentința in dosarul in care ex-deputatul Partidului Democrat din Moldova (PDM) Constantin Țuțu este cercetat pentru…

- Un intermediar, care ar face parte dintr-un grup de persoane, a fost reținut, cu puțin timp in urma, de catre Procuratura Anticorupție și CNA intr-o cauza penala de trafic de influența. Acesta este banuit ca, impreuna cu alți complici, ar fi extorcat de la un locuitor al raionului Nisporeni 50 000 de…

- Un agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean(IPJ) Galati a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, informeaza, vineri, Serviciul Judetean Anticoruptie Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, inculpatul, in calitate de agent de politie in cadrul…

- Un caz de trafic de influența a ajuns in vizorul ofițerilor și procurorilor anticorupție, dupa ce un barbat din Balți a fost denunțat la DGT „Nord” a CNA pentru ca ar fi cerut bani ca sa influențeze un polițist, transmite Noi.md. Potrivit materialelor anchetei, balțeanul ar fi pretins și primit 5000…

- Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut luni o cerere in care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea solicita mutarea la o instanta din provincie a dosarului in care este judecat pentru trafic de influenta in legatura cu prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump, transmite Agerpres.…