- O vioara rara din 1679, realizata de renumitul meșter italian Antonio Stradivari, va fi scoasa la licitație luna viitoare și ar putea ajunge la o suma de pana la 11 milioane de dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a dat o lovitura de zile mari. Magnatul, colectionar de arta si recent turist in spatiu, a vandut meircuri seara, la New York, un tablou monumental al americanului Jean-Michel Basquiat pentru 85 de milioane de dolari, obtinand un castig de 28 de milioane de dolari,…

- Sotheby’s, care s-a mutat de la Londra la New York si care apartine din 2019 magnatului franco-israelian al telecomunicatiilor Patrick Drahi, a dominat sezonul de toamna in noiembrie, totalizand 676,1 milioane de dolari intr-o singura seara, doar cu primul lot de 35 de lucrari din aceasta colectie Macklowe. …

- Un schelet de dinozaur care a inspirat "Jurassic Park" a fost adjudecat pentru 12 milioane de dolari in cadrul licitatiei organizate joi seara de Christie's la New York. Scheletul unui Deinonychus antirrhopus, supranumit "Raptor", alcatuit din 126 de oase fosilizate si masurind peste 3 metri lungime,…

- „The Rock”, un diamant alb de 228,31 carate, cel mai mare vandut vreodata la licitatie, a fost adjudecat miercuri la 18,6 milioane de franci elvetieni (17,8 milioane de euro), la mare distanta de recordul categoriei sale, scrie News.ro . Cu 228,31 de carate, „The Rock” a fost impresionant in ceea ce…

- Kytch, un startup care folosește tehnologia pentru a controla mașinile de inghețata, da in judecata McDonald’s. Plangerea acuza lanțul de publicitate falsa și de interferența in contractele cu clienții sai. McDonald’s ar fi trimis e-mailuri francizaților in care le spunea ca dispozitivele Kytch incalca…

- O sculptura din seria "Ganditorul", opera celebra din creatia sculptorului francez Auguste Rodin, a fost estimata intre 9 milioane si 14 milioane de euro si va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata la Paris pe 30 iunie, au anuntat joi reprezentantii casei Christie's, informeaza…

- O sculptura in marmura de Antonio Canova (1757-1822) infatisind-o pe Maria Magdalena ar putea obtine pina la 10 milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce urmeaza sa se desfasoare in luna iulie. Prezentata de casa de licitatii Christie's drept ''capodopera pierduta'' a sculptorului neoclasic italian,…