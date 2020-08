Cea mai buna metoda de curatare a sistemului limfatic, foarte usoara si care nu costa nimic

Stiri pe aceeasi tema

- Va puteți imagina o viața fara aceste doua elemente, mai ales in aceste vremuri extrem de incarcate și solicitante? Frigiderul și mașina de spalat sunt punctele centrale ale oricarei gospodarii,...

- Masca de protecție este o necesitate in aceasta perioada de pandemie, dar pentru cei care poarta ochelari de vedere , este un chin sa o potriveasca astfel incat sa nu se abureasca lentilele. Exista totuși 4 metode eficiente care ne scapa de aceasta problema. Cei care poarta ochelari de vedere știu…

- In fiecare saptamana, echipe din cadrul sectiei canal ale societatii VITAL S.A. desfasoara un amplu program de curatare si verificare a sistemului de canalizare, denumit “Program anual de revizii tehnice, reparații curente și spalari de rețele de canalizare aferente municipiului Baia Mare și pe zonele…

- Din 15 iunie, turismul se reia, astfel ca romanii pot merge atat in zonele turistice de la noi din țara, cat și in țari precum Grecia sau Bulgaria. Pentru o vacanța in luna iulie, hotelierii din Romania spun ca vin cu oferte și pastreaza prețurile din extrasezon. Chiar și așa, tarifele sunt mai mari…

- Primaria comunei Silistea, judetul Constanta, va moderniza mai multe strazi din satele Silistea si Tepes Voda Ofertele vor fi primite pana pe 15 iuniePrimaria comunei Silistea organizeaza o licitatie pentru achizitia serviciului de proiectare si executie lucrari de modernizare a drumurilor de interes…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru joi, 21 mai, un curs de 19 lei si 44 de bani pentru un euro, cu noua bani mai puțin decat ieri.Dolarul american scade cu cinci bani și valoreaza 17 lei si 75 de bani.

- Tesla a anunțat in aceasta saptamana o noua creștere a prețului pentru sistemul Autopilot cu opțiunea Full Self-Driving, care include o serie de funcții autonome. Astfel, incepand de la 1 iulie, prețul pachetului complet va crește la nivel global cu 1.000 de dolari, echivalentul a circa 910 de euro.…