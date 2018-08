Cea mai bătrână femelă hipopotam din lume în captivitate a murit 'Am gasit-o pe Tami fara viata in lacul dedicat zonei africane', a anuntat pe Facebook gradina zoologica din Ierusalim, cunoscuta si sub numele 'Zoo biblic'. Ultima din specia sa la gradina zoologica din Ierusalim dupa decesul masculului Mati acum zece ani, 'ea a murit la o varsta inaintata, inconjurata de multa iubire si respect'. Hipopotamii au o longevitate intre 40 si 50 de ani Gradina zoologica nu a spus mai multe despre povestea lui Tami decat ca ea se impusese ca figura dominanta a zonei africane a gradinii, printre girafe, zebre si rinoceri. 'Este o zi dificila pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

