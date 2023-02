Stiri pe aceeasi tema

- Taxa speciala de salubrizare se va modifica. ADI EcoDolj lucreaza la modificarea taxei pentru gunoi pe care craiovenii o vor plati in acest an. Aceasta este compusa din tariful pentru colectarea/sortarea gunoiului si tariful pentru depozitare. Un Ordin al ANRSC a aparut la sfarsitul anului trecut si…

- „Domnul ministru Daea, saptamana trecuta, am aprobat in sedinta de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel incat fermierii sa poata sa beneficieze de fonduri pentru culturile agricole si am discutat si despre masurile pe care putem sa le luam pentru cei care…

- Deputatul Gabriel Zetea a vorbit, intr-un interviu pentru „ Adevarul „, despre renunțarea la cota unica de impozitare și introducerea unei taxe de solidaritate, principala tema abordata de PSD in ultimele zile, dar și despre alte subiecte care aprind contre in Coaliție. Social-democratul a avut și un…

- Astazi, mai sunt romani la varsta senectuții și care au prins primii ani de comunism in Romania. Majoritatea și-aduc aminte de cinematografele pline de oameni care urmareau siderați filmele de propaganda facute de comuniști, in care-și laudau realizarile și liderii de partid. Același lucru se intampla…

- Din anul 2023, cetațenii țarilor care beneficiaza de regimul fara vize cu UE, inclusiv cetațenii Republicii Moldova, vor trebui sa obțina o autorizație de calatorie electronica ETIAS (European Travel Information and Authorization System) pentru a intra in spațiul Schengen. Autorizația va costa de 7…

- Incepand din noiembrie 2023, cetațenii statelor extra-comunitare ce nu aveau nevoie de viza pentru a intra in UE vor trebui sa aplice pentru ETIAS (European Travel Information and Authorization System) – și sa plateasca. Incepand cu 2023, Comisia Europeana va lansa un sistem electronic de autorizare…

- „Referitor la prevederea din legea aprobata de Parlament prin care romanii cu mai multe locuri de consum au obligația sa dea o declarație pe proprie raspundere, anunț ca situația este in curs de rezolvare.Inca de la sfarșitul saptamanii trecute, premierul Nicolae Ciuca a trasat sarcina crearii unui…

- Decizia de joi a Consiliului JAI are impact direct asupra a peste 2,8 milioane dintre clientii nostri din Romania si obiectivul trebuie sa fie ca toti cetatenii sa beneficieze in mod egal de libertatile Uniunii, ceea ce include si participarea la spatiul Schengen, a declarat Willi Cernko, CEO Erste…