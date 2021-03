Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiCe surprize i-ar putea oferi Parlamentul Președintelui Sandu Despre o soluție juridica la rezolvarea crizei politice a vorbit, saptamana trecuta, liderul PSRM, Igor Dodon. El a declarat ca, in cazul in care criza politica s-ar agrava, Parlamentul ar putea iniția un proiect de modificare…

- Premierul libian interimar Abdel Hamid Dbeibah a anuntat joi ca a prezentat componenta guvernului sau Parlamentului ales, in vederea unui vot de incredere al deputatilor prevazut pentru luni, relateaza AFP. ''In conformitate cu foaia de parcurs a acordului politic'', Hamid…

- Tentativa de numire a unui nou Guvern a eșuat. Parlamentul nu a acordat vot de incredere candidatului desemnat Natalia Gavrilița și echipei sale. Pentru numirea Guvernului Gavriliza au votat zero deputați. Anterior, Natalia Gavrilița declara ca daca nu va fi votat Guvernul in Parlament, aceasta va merge…

- Parlamentul urmeaza sa respinga cel puțin doua solicitari de investitura a Guvernului propus de candidatul desemnat Natalia Gavrilița, daca scopul urmarit este declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Astfel, conform Constituției, Parlamentul poate fi dizolvat, daca nu a acceptat votul de incredere…

- Președinta țarii, Maia Sandu, ar putea fi sancționata prin suspendarea din funcție in condițiile in care șefa statului nu-și va onora obligațiunile constituționale. Declarația a fost facuta de expertul in drept constituțional, Teodor Cirnaț, in cadrul emisiunii Punctul pe AZi de la TVR Moldova.

- Federația Sanitas anunța ca din 12 ianuarie incepe acțiunile de protest, prin pichetarea prefecturilor și a apoi a Ministerului Sanatații, Guvernului și Parlamentului. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de „refuzul Guvernului de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021” angajaților din sanatate.…

- Deputatul PAS Igor Grosu a citit miercuri, 16 decembrie, de la tribuna centrala a Parlamentului, motiunea de cenzura inregistrata impotriva Guvernului Chicu. Documentul a fost semnat de catre 34 de deputati din Platforma DA, PAS si PDM. Dupa ce a incheiat de citit motiunea de cenzura, deputatii semnatari…