- COP28, Conferința ONU consacrata problemelor climatice, va avea loc la sfarșitul lunii noiembrie și inceputul lunii decembrie. In aceasta perspectiva, un bilanț dat publicitații sub egida Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbarile climatice constata ca ”lumea nu se mai afla pe traiectoria…

- Un prim summit african consacrat consecințelor schimbarilor de clima s-a incheiat miercuri, 6 septembrie, la Nairobi. Agenda evenimentului a inclus probleme legate de potențialul continentului african pentru o ”creștere verde”, a anunțat William Ruto, președintele Kenyei, țara gazda. Documentul final,…

- Lumea pierde cursa prentru indeplinirea obiectivelor privind schimbarile climatice, a declarat marți, 5 septembrie, Sultan Al Jaber, in timp ce președinții africani s-au reunit in Kenya pentru a discuta despre modul de finanțare a agendei de mediu a continentului. Evaluarea sumbra a lui Sultan Al Jaber,…

- Așteptarile de la vizita președintelui Recep Erdogan la Soci au fost mari privind posibilitatea revenirii la un acord privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra. Dar, așa cum s-a exprimat un comentator de la publicația elvețiana ”Le Temps”, președintele turc s-a intors acasa ”cu coada…

- Potrivit proiectului de hotarare de Guvern, se vor acorda 2.000 euro pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in strainatate, 2.000 lei pe luna insotitorilor persoanelor ranite care sunt tratate in Romania si 1.500 lei persoanelor ranite, care au fost spitalizate si externate.De asemenea,…

- Generalul Abdourahmane Tiani, comandantul garzii prezidentiale din Niger care l-a arestat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, s-a proclamat vineri sef al statului, transmit Reuters si dpa. Bazoum, ales in 2021, a fost arestat miercuri in palatul prezidential din Niamey. In aceeasi seara, zece ofiteri…

- Autoritațile chineze au dat publicitații un raportul privind progresul Inițiativei pentru Dezvoltare Globala, fiind prezentate masurile adoptate de China și partenerii sai in ultimii doi ani pentru a impulsiona implementarea Inițiativei pentru Dezvoltare Globala și realizarea Obiectivele de Dezvoltare…