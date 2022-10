Creativitatea si disperarea infractorilor cibernetici ii uimeste si cei mai priceputi specialisti in domeniu protectiei datelor din cadrul departamentelor de politie din intreaga lume.

Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce trebuie sa faci sa iti protejezi contul bancar in cazul in care esti acostat telefonic de catre un astfel de infractor.

Banca și poliția nu va vor suna niciodata și va vor cere sa verificați codul PIN, sa retrageți numerar sau sa cumparați bunuri de mare valoare.

De asemenea, nu vor veni niciodata acasa pentru a va ridica cardul, numerarul…