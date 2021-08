Stiri pe aceeasi tema

- Emilio Ballack (18 ani), fiul cel mijlociu al fostului mare fotbalist german Michael Ballack (44), a decedat in urma unui accident cu ATV-ul. Emilio Ballack a murit intr-un tragic accident de ATV, fiind strivit dupa ce vehiculul de teren s-ar fi rasturnat si a cazut peste el. Tragedia a avut loc in…

- Emilio, unul dintre fiii fostului international german Michael Ballack, a murit noaptea trecuta, in Portugalia, intr-un accident cu ATV-ul, relateaza L’Equipe. Fiul lui Ballack avea doar 18 ani. Accidentul a avut loc in apropierea unei proprietati din Troia pe care Ballack a achizitionat-o…

- Drama pentru Michael Ballack. Fostul mare internațional german trece printr-o tragedie fara seaman. Unul dintre fiii sai, Emilio, a decedat joi, 5 august, in urma unui accident de ATV. Evenimentul s-a petrecut in Portugalia, in peninsula Troia, unde Ballack deține o proprietate. Drama pentru Michael…

- Emilio Ballack, fiul fostului mare fotbalist Michael Ballack a decedat in urma unui accident de ATV. Emilio Ballack a murit intr-un tragic accident de ATV, fiind strivit de utilajul de transport. Tragedia a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 02:00, undeva in apropierea unei case…

- Orchestra Doina Argeșului in doliu! Instrumentistul Alexandru Bulacu a murit la doar 27 de ani. Pe 1 august și-ar fi sarbatorit ziua de naștere, insa viața i-a fost curmata de o boala necruțatoare. “Cu profund regret notam cernit in existența noastra faptul ca Alexandru Mihai Bulacu, instrumentist in…

- O femeie insarcinata a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita in plin de un alt autoturism. Accidentul a avut loc in Bistrița-Nasaud. Femeia se afla in mașina cu soțul și baiețelul lor de doi ani.

- Fosta handbalista Ecaterina Mihaela Draghici a incetat din viața la varsta de 34 de ani. Anuntul a fost facut joi, de Clubul Sportiv Rapid Bucuresti, fara a preciza și cauza morții. “Interul dreapta, nascut pe 6 noiembrie 1986 a facut junioratul la CSS Nr. 5, perioada in care a avut si selectii la lotul…

- Un instructor de parasutism si un client au murit duminica in Australia, dupa ce au cazut dintr-un avion, inainte sa sara impreuna cu parasuta, relateaza AFP, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc la Goulburn, la aproape doua ore sud-vest de Sydney, dupa ce avionul s-a confruntatcu ”probleme”,…