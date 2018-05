Chiar inainte de inceperea celei mai mari și importante nunți din an, cea a prințului Harry cu Meghan Markle, Regina a confirmat și ce titluri vom primi cei doi indragostiți imediat dupa casatorie. E o zi mare pentru Marea Britanie pentru ca asista la o alta nunta regala importanta, cea a fiului cel mic al regretatei Diana, Prințesa Inimilor. 19 mai 2018 va ramane in amintirea tuturor ca ziua in care Harry a dus-o la altar pe logodnica sa, Meghan Markle, și i-a jurat iubire veșnica. Prințul Harry și Meghan Markle vor fi ducele si ducesa de Sussex, in titlu care nu a mai fost purtat de peste 150…