- Ne aflam in plin sezon estival și, la fel ca in fiecare an, mii de turiști iau cu asalt stațiunile de pe litoralul romanesc. Pentru a asigura siguranța celor care merg sa manance ”in oraș”, inspectorii ANPC (Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor) au luat la verificat mai multe terase…

- Romanii au optiunea de mai merge la un „litoral” in interiorul granitelor, in afara de cel de la malul Marii Negre. Este o adevarata „perla” in vestul tarii. E vorba despre Lacul Ghioroc, din judetul Arad. Unde este Lacul Ghioroc? Lacul Ghioroc, situat la circa 20 de kilometri de municipiul Arad, are…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca, in urma monitorizarilor facute la nivel national de mai multe institutii, dar si in urma discutiilor pe care le-a avut cu omologii sai din Ucraina si Bulgaria despre dezastrul provocat de ruperea barajului Nova Kahovka din Ucraina, nu exista, la acest moment,…

- Carbohidrații nu trebuie sa fie inamicul. De fapt, aveți nevoie de ei pentru a avea o dieta echilibrata. Cu toate acestea, anumiți carbohidrați, cum ar fi anumite tipuri de paine, pot face ravagii asupra taliei, a glicemiei și a altor probleme de sanatate. In timp ce painea este un carbohidrat care…

- Mirela Vaida e din nou in doliu. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, este devastata in urma evenimentelor petrecute in ultima saptamana. Dupa ce l-a condus pe ultimul drum pe tatal partenerului sau de viața, o buna prietena i-a murit, vineri, 9 iunie. „Nu imi gasesc cuvintele”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 6 iunie 2023, la Castelul Bratislava, Republica Slovaca, o intervenție in cadrul sesiunii de deschidere a Summitului Formatului București 9. „Doamna Președinte, draga Zuzana, Excelențe, Dragi colegi, In primul rand, mulțumim pentru ca ne-ați invitat…

- Cand vorbim de așa-numitele roșii bio, ne așteptam ca acestea sa fie cultivate și crescute in mod natural și fara a fi stropite cu substante periculoase. Este detaliul la care trebuie sa fii mereu atent. Daca nu ți-ai dat seama despre ce este vorba, iți explicam noi cum iti dai seama ca rosiile din…

- Zeci de mii de romani au decis sa iși petreaca mini-vacanța de 1 mai la malul marii. Doar ca prețurile piperate ar putea sa ii puna in reala dificultate. Afla in randurile de mai jos cați bani costa o porție de hamsii cu mamaliguța pe litoral de 1 mai. Cați turiști vor ajunge pe litoral