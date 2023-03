Ce te sperie la un implant dentar, prețul sau eventuala durere? Iată de ce aceste griji nu au rost! Pentru tratarea anumitor afectiuni medicale exista mai multe solutii, astfel incat se poate intampla ca in doua clinici diferite sa iti fie recomandate doua tipuri de tratament. Cand vine insa vorba despre problema reprezentata de pierderea unui dinte si de cea mai buna solutie pentru inlocuirea acestuia, nu vei intalni pareri contradictorii. Dimpotriva, medicii stomatologi iti vor spune, in unanimitate, ca cea mai buna solutie este un implant dentar, ca pret, procedura, dar si beneficii pe termen lung. Cu toate acestea, exista pacienti care au unele ezitari. Ei nu se indoiesc de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

