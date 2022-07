Ce sunt molarii de minte, de ce cresc si de ce ajung sa fie scosi? Molarii de minte apar sub forma unei masele in plus pe fiecare parte a maxilarului, eruptia fiind de obicei la persoanele cu varsta intre 18 si 25 de ani, desi poate creste de asemenea si la o varsta mai mica, mai inaintata sau chiar ar putea sa nu erupa deloc. Uneori, cei patru molari nu erup toti, ci doar unii dintre ei. Ce particularitati au molarii de minte? Se numesc molari de minte pentru ca la varsta la care apar oamenii au o judecata mai dezvoltata si mai completa decat atunci cand apare restul dentitiei definitive. Exista patru molari de minte (cate unul pentru fiecare cadran oral) si… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

