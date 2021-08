Ce sunt, de fapt, imobilizările corporale și cele necorporale Probabil ați mai auzit pana acum de termenul impobilizari corporale și necorporale, insa ce inseamna, de fapt, acest lucru? Iata toate informațiile pe care trebuie sa le știi. Imobilizarile corporale sunt active corborale, imobilizari fizice, imobilizari tangibile, investitii materiale, scrie contabilul.manager.ro. Imobilizarile corporale sunt active care: a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; b) sunt utilizate pe parcursul unei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

