- Teo Trandafir, care revine la Kanal D dupa trei luni de concediu, a povestit intr-un interviu pentru cancan.ro cum a reușit ea sa faca audiența. Lucreaza de ani de zile in televiziune, e una dintre cele mai indragite prezentatoare. Vedeta a adus in emisiunile ei de-a lungul anilor diferite celebritați…

- Celebra casa franceza este acuzata de insușire culturala, dupa ce a creat o fusta despre care se spune ca seamana foarte mult cu un veșmant tradițional chinezesc datand din timpul dinastiei Song. Cheia acestui ultim val de critici este faptul ca Dior a descris fusta ca fiind „o silueta emblematica”,…

- Industria farmaceutica reprezinta un domeniu atragator pentru candidatii aflati in cautarea unui loc de munca, in conditiile in care aproape un sfert dintre angajati castiga peste 4.000 de lei net pe luna, reiese dintr-o analiza realizata de o platforma de recrutare online, informeaza Agerpres.…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 din Romania a fost „compromisa de politizarea ei si de faptul ca, in mod evident, in ciuda incetinirii ritmului de vaccinare, epidemia a fost declarata invinsa in primavara – vara anului 2021 de catre principalii doi lideri politici ai Romaniei din acea perioada”,…

- Lumea showbizului internațional s-a zguduit la vestea ca faimoasa Kim Kardashian și Kanye West divorțeaza. Cei doi au format un cuplu timp de 8 ani, iar din relația lor au rezultat 4 copii. Nimeni nu se aștepta la aceasta separare, dar inevitabilul s-a intamplat. Dupa desparțirea celor doi, Kim și-a…

- Zeci de mii de companii, care lucreaza peste jumatate din suprafata agricola a Romaniei si ne produc hrana de zi cu zi, au nevoie acuta de forta de munca specializata. Agricultura se face acum cu utilaje de sute de mii de euro, iar salariile sunt pe masura.