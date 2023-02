Stiri pe aceeasi tema

- Juventus a invins-o pe Lazio, scor 1-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei. Romanii mai au doua saptamani pana la infruntarile cu CFR Cluj, din Conference League. Lazio - CFR Cluj, turul play-off-ului Conference League, se joaca joi, 16 februarie, de la ora 22:00Manșa decisiva este programata…

- Lovitura in plin pentru crescatorii de porci din Romania! Se pregatește modificarea legislației in vigoare și nu vor mai avea dreptul sa depașeasca acest numar de porci.Mai precis, țaranii nu vor mai avea dreptul sa aiba mai mult de... Citește AICI ce INTERDICȚIE li se pregatește celor care cresc porci…

- Robert are 23 de ani și este student la Facultatea de Drept din cadrul UBB Cluj. Pana acum a locuit la un centru de plasament, insa a venit timpul sa stea „pe propriile picioare”. Problema e ca Robert nu-și gasește un loc in „orașul de 5 stele”, in pofida faptului ca vrea sa-și achite chiria ca oricare…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, face un bilanț, pe pagina de facebook, in care arata ca anul 2022 a fost unul greu, dar social-democrații s-au straduit sa raspunda tuturor provocarilor. „Am luat masuri pentru ca romanii și economia sa reziste in fața amenințarilor”, spune Ciolacu. „2022 a fost un an greu,…

- Farul Constanța va relua pregatirile pe 4 ianuarie, cand este programata și vizita medicala, anunța clubul de pe Litoral, pe site-ul oficial.Lotul condus de managerul Gheorghe Hagi va ramane la baza sportiva a Academiei Hagi pana la primul meci oficial din 2023, programat la 23 ianuarie, pe teren propriu,…

- ANPC a inființat structura speciala de control „Comandamentul de iarna”, care va acoperi zone destinate vacantei de sezon, pana in ianuarie 2023. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a infiintat, luni, Comandamentul de iarna , care, in premiera in acest an, va acoperi zone destinate…

- O familie din Dej, jud. Cluj, a pariat acum 20 de ani pe produsele vegane, atunci cand acestea nu erau atat de in voga precum sunt azi. Totul a fost un succes in cele din urma, iar aceștia au ajuns sa fie prezenți in toata țara, dar s-au exins și in strainatate.

- Un grup de tineri de la Facultatea de Teatru și Film din Cluj au realizat un film de scurt metraj, in care sunt implicați și turdeni. Ca sa nu mai spunem ca locația este la Fabrica de Timp Liber din Turda, iar cei care au sprijinit apariția acestui film au fost și cei de la [...] Articolul Film de scurt…