- Carmen de la Salciua și-a surprins fanii de pe Instagram cu ultima sa destainuire. Celebra cantareața le-a marturisit ce cariera și-ar dori sa urmeze, fiind unul dintre visurile sale cele mai mari. Renunța oare focoasa bruneta la muzica?

- De ce renunța What’s Up la muzica, cel puțin pentru moment. Care a fost mesajul trist al cantarețului care i-a surprins pe fani. Iubita artistului a fost cea care a facut anunțul oficial. De ce ia What’s Up o pauza vocala și cu ce probleme de sanatate se confrunta. De ce renunța What’s Up la […] The…

- Tanara, care este din Padurea Neagra, județul Bihor, a lansat un lyric video pentru piesa „Clipe de vis”, melodie lansata la inceput de an, pe 4 ianuarie. „Melodia scrisa de compozitorul Mihai Alexandru, este prima mea piesa și totodata melodia pentru secțiunea Creație a Festivalului Mamaia Copiilor…

- Marti, 12 ianuarie este programat primul concert cameral din seria Stagiunea de marti seara din noul an 2021. Din pacate, pianistul Stefan Theodor Vartejaru va canta tot in fata unei sali goale dar recitalul va fi transmis pe canalul de youtube al Filarmonicii "George Enescu", pe facebook-ul Filarmonicii…

- Dintr-o liniște oarecare se ridica treptat firul unei melodii, asemenea … Post-ul PUNCTUL PE CUVANT – Gabriela CRISTACHE – Muzica la… sfarșit de an apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Dani Mocanu s-a pocait și ca peste doua zile, mai exact, in ultima zi a anului 2020, va renunța in mod oficial la muzica! Chiar și așa, v-ați intrebat vreo secunda cu ce se va ocupa artistul dupa? A impartașit totul cu fanii! Incredibil ce va face!

- Targujienii vor avea parte de muzica si de un foc de artificii de 12 minute de Revelion. Noaptea dintre ani va reprezenta un moment deosebit pentru 20 de cupluri din Gorj si din Prahova, care isi vor uni destinele la Poarta Sarutului. Cei care vor...

- Dani Mocanu, schimbare radicala de ultima ora! Mai renunța sau nu manelistul la muzica? Anunțul facut de catre ”Regele Vizualizarilor” in urma cu puțin timp pe rețelele de socializare! Fanii au ramas fara cuvinte!