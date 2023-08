Ce spune un cunoscut preot despre tinerii care merg la Untold 'Vedem o mare de tineri care se pregatesc de festivalul Untold. Fara indoiala numarul lor va fi de ordinul zecilor de mii. Putem sta pe margine și judeca sec și extrem de partinitor faptul ca avem de a face cu o generație atee. Eu sunt convins ca majoritatea celor care participa astazi la acest festival sunt persoane botezate. Mulți dintre ei cred ca participa și la Sfanta Liturghie. O parte se spovedesc cel puțin odata pe an.Nu i-aș numi suflete ratacite și nici iremediabil pierdute. Sunt la varsta cand aceste festivaluri le ofera o libertate totala. Nu cred ca toți cei care merg sa asculte muzica… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

